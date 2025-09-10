Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur zur Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 10.09.2025: Die Pressemeldung erschien versehentlich im geschlossenen Bereich.

+Kleinfeuer am Waldrand-Jugendliche im Verdacht++Motorradfahrer stürzt in Graben++Werkzeug aus Tischlerei gestohlen++Einbruch in Rohbau++Gegen Baucontainer gefahren+

LANDKREIS VERDEN

+Kleinfeuer am Waldrand - Jugendliche im Verdacht+ Verden. Am Waldrand des Sportplatzes in der Neue Schulstraße kam es am Dienstag, gegen 17:45 Uhr, zu einem ca. 10 qm großen Flächenbrand. Zeugenangaben zufolge hatten zwei Jugendliche das Feuer gelegt und waren anschließend geflüchtet. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Verden schnell gelöscht werden, sodass dieses nicht auf die Bäume übergriff.

Beamte der Polizei Verden konnten im Verlauf die beiden Jungen im Nahbereich noch feststellen und kontrollieren. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+Motorradfahrer stürzt in Graben+ Thedinghausen. Ein 40-jähriger Motorradfahrer verletzte sich bei einem Sturz in einem Graben am Dienstagnachmittag leicht und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 40-Jährige beabsichtigte, auf der Straße Zum Klärwerk zwei Pkw zu überholen. Als er in Höhe des hinteren Fahrzeuges war, nahm er an, dieses würde ebenfalls zum Überholen ausscheren und wich nach links in den Graben aus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Werkzeug aus Tischlerei gestohlen+ Ritterhude. In der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen kam es in der Straße Im Orth zu einem Einbruch in eine Tischlerei. Die Täter verschafften sich über eine Seitentür Zugang zur Werkstatt und entwendeten Werkzeug sowie eine Kaffeemaschine. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ritterhude unter 04292-811740 zu melden.

+Einbruch in Rohbau+ Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Dienstag, 17.15 Uhr, in einen Rohbau eines Einfamilienhauses in der Bremerhavener Heerstraße im Ortsteil Garlstedt ein. Als Diebesgut erlangten sie Werkzeug und einen Wäschetrockner. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Gegen Baucontainer gefahren+ Hambergen. Auf der Ohlenstedter Straße stieß am Dienstagabend ein 80-jähriger Opel-Fahrer mit einem Baucontainer zusammen. Der Container war unbeleuchtet auf der Fahrbahn abgestellt worden. Er erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro beziffert.

