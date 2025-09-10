Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Schulbus kollidiert mit leerem Linienbus+

Landkreis Verden (ots)

Verden. An der B215 im Bereich Hönisch stießen am Mittwochmorgen, gegen 08:15 Uhr, ein Schulbus und ein Linienbus zusammen. Die 53 Jahre alte Fahrerin des Schulbusses wollte von dem Klein Hutberger Weg nach links auf die B215 in Richtung Nordertorkreis abbiegen. Ersten Informationen zufolge schätzte sie beim Abbiegen den Radius ihres Busses falsch ein und stieß mit der linken Seite gegen den wartenden Linienbus eines 45-jährigen Fahrers. Der Linienbus war zum Unfallzeitpunkt unbesetzt.

Im vollbesetzten Schulbus befanden sich Grundschulkinder. Diese wurden teilweise von Eltern abgeholt oder mit einem Ersatzbus zur Schule gebracht.

Bei dem Unfall wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Sollten im Nachgang doch noch Verletzungen durch den Unfall festgestellt werden, wird darum gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell