Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Motorrad fährt gegen Pkw - Motorradfahrer tödlich verletzt+

Landkreis Verden (ots)

Achim. Am Freitagmorgen, gegen 06.20 Uhr, kam es an der Kreuzung der L156 zur Anschlussstelle Achim-Ost in Richtung Bremen zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein 45-jähriger Motorradfahrer verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 57 Jahre alter Fahrer eines Seat von der K23 geradeaus auf die A27 in Richtung Bremen auffahren. Von links kam der 45-jährige Motorradfahrer, welcher auf der L156 in Richtung Bassen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 45-Jährige lebensgefährlich und er wurde umgehend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er an den Folgen des Unfalls. Der 57-jährige Fahrer des Pkw erlitt einen Schock, blieb körperlich jedoch unverletzt.

Für die Unfallaufnahme und die Spurensicherung musste der Kreuzungsbereich für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Bei der Spurensicherung waren auch die polizeiliche Drohne und ein unabhängiger Sachverständiger eingesetzt. Das Motorrad und der Pkw wurden anschließend abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 35.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter 04202-9960 zu melden.

