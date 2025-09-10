Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafe gezahlt

Hagenwerder (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen wurde am Grenzübergang Hagenwerder eine Person festgenommen, welche per Haftbefehl gesucht wurde. Ein 41-jähriger Pole wurde von der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen fahrlässiger Körperverletzung gesucht- Wegen des Delikts ist der Mann im April 2022 vom Amtsgericht Weißwasser zu einer Geldstrafe in Höhe von 609,00 Euro verurteilt worden. Er bezahlte die Summe und konnte weiterreisen.

