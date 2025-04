Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Container und Lagerhalle aufgebrochen

Fambach (ots)

Ein unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen zunächst an einem Container und kurz darauf an einer Lagerhalle auf einem Firmengrundstück in der Straße "Oelmühle" in Fambach zu schaffen. Er brach beides auf und entwendete beide Kennzeichentafeln eines Transporters, der in der Lagerhalle abgestellt war. Ein Gesamtschaden von über 1.500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0083171/2025 bei der Polizei in Meiningen zu melden.

