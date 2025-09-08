PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafen nicht gezahlt

Horka, Görlitz (ots)

Am vergangenen Wochenende nahm die Bundespolizei zwei Polen (64 und 30) fest. Am Samstag wurde der 64-Jährige von einer Streife der Bundespolizei am Güterbahnhof Horka kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personalien ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Cottbus. Bereits im Dezember 2022 verurteilte ihn das Amtsgericht Cottbus wegen Steuerhehlerei in Tateinheit mit Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200,00 Euro plus 684,19 Euro Kosten des Verfahrens. Am Sonntag wurde in der Einreisekontrolle an der Stadtbrücke Görlitz der 30-jährige Pole fahndungsmäßig überprüft. Auch sein Name tauchte auf der Fahndungsliste auf. Er hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1131,00 Euro (einschließlich Verfahrenskosten) offen. Im August 2024 verurteilte ihn das Amtsgericht Passau wegen des Vergehens nach dem Waffengesetz zu dieser Geldstrafe. Beide Verurteilten konnten ihre Schulden bei der Staatskasse nicht begleichen und sitzen nun ersatzweise ihre Strafe im Gefängnis ab.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Ivonne Höppner
Telefon: 0 35 81 - 3626-6111
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Alle Meldungen Alle
  • 01.09.2025 – 12:35

    BPOLI LUD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

    Görlitz, Bad Muskau (ots) - Am vergangenen Wochenende nahm die Bundespolizei im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen einen Algerier, einen Weißrussen und einen Polen fest. Am Samstag (30. August 2025) wurde der Algerier (45) in der Autobahnkontrollstelle An der Neiße angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 12:49

    BPOLI LUD: Der eine musste ins Gefängnis, der andere reiste weiter

    Krauschwitz, Görlitz (ots) - Auf der Grenzbrücke in Krauschwitz (S 127) und auf der Autobahnbrücke bei Görlitz nahm die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen in der vergangenen Nacht zwei polnische Bürger (34, 37) fest. Den Festnahmen lagen Haftbefehle zugrunde, im Falle des 34-Jährigen sogar gleich zwei. Dabei wurde der ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 09:50

    BPOLI LUD: Strafe und Verfahrenskosten bezahlt, Haftbefehl gelöscht

    Görlitz, BAB 4 (ots) - Vor knapp vier Monaten stellte die Staatsanwaltschaft Dresden einen Vollstreckungshaftbefehl auf den Namen eines 38-jährigen Rumänen aus. Der Mann hatte es bislang versäumt, eine Geldstrafe, zu deren Zahlung er durch das Amtsgericht Dippoldiswalde wegen Fälschung von beweiserheblichen Daten verurteilt worden war, zu begleichen. Dennoch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren