Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafen nicht gezahlt

Horka, Görlitz (ots)

Am vergangenen Wochenende nahm die Bundespolizei zwei Polen (64 und 30) fest. Am Samstag wurde der 64-Jährige von einer Streife der Bundespolizei am Güterbahnhof Horka kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personalien ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Cottbus. Bereits im Dezember 2022 verurteilte ihn das Amtsgericht Cottbus wegen Steuerhehlerei in Tateinheit mit Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200,00 Euro plus 684,19 Euro Kosten des Verfahrens. Am Sonntag wurde in der Einreisekontrolle an der Stadtbrücke Görlitz der 30-jährige Pole fahndungsmäßig überprüft. Auch sein Name tauchte auf der Fahndungsliste auf. Er hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1131,00 Euro (einschließlich Verfahrenskosten) offen. Im August 2024 verurteilte ihn das Amtsgericht Passau wegen des Vergehens nach dem Waffengesetz zu dieser Geldstrafe. Beide Verurteilten konnten ihre Schulden bei der Staatskasse nicht begleichen und sitzen nun ersatzweise ihre Strafe im Gefängnis ab.

