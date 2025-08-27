Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Strafe und Verfahrenskosten bezahlt, Haftbefehl gelöscht

Görlitz, BAB 4 (ots)

Vor knapp vier Monaten stellte die Staatsanwaltschaft Dresden einen Vollstreckungshaftbefehl auf den Namen eines 38-jährigen Rumänen aus. Der Mann hatte es bislang versäumt, eine Geldstrafe, zu deren Zahlung er durch das Amtsgericht Dippoldiswalde wegen Fälschung von beweiserheblichen Daten verurteilt worden war, zu begleichen.

Dennoch reiste er gestern Abend über die Autobahn bei Görlitz nach Deutschland ein. Bei der Gelegenheit stellte ihn die Bundespolizei vor die Wahl: bezahlen und weiterreisen oder sich ersatzweise ins Gefängnis bringen lassen.

Der Festgenommene entschied sich schließlich für die Überweisung von 1.581,00 Euro. Damit waren die Strafe und die Verfahrenskosten getilgt, der Haftbefehl wurde gelöscht.

