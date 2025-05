Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Juwelier

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 08.05.2025, 19 Uhr und Freitag, 09.05.2025, 06.15 Uhr, brachen Unbekannte in einen Juwelier in der Hauptstraße 70 in Neustadt ein. Unbekannte Täter öffneten eine Schaufensterscheibe und gelangten so in das Geschäft. Hier entwendeten sie Silberware im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Wer hat in der fraglichen Nacht in der Hauptstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Neustadt, Telefonnummer 06321 / 854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

