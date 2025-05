POL-PDNW: Sehr erfolgreicher Berufsinformationsabend

Weisenheim am Sand (ots) - In der Zeit von Freitag, 02.05.2025, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 08.05.2025, 17:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Bronzefigur von einem Grab auf dem Friedhof in Weisenheim am Sand. Die mittels Schrauben fest auf dem Grab befestigte Figur wurde gewaltsam entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, ...

mehr