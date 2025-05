Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall zwischen Radfahrenden

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 08.05.25, gegen 15:40 Uhr kam es am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 59 Jahre alter Mann wollte zwischen Bahnhofsgebäude und Bushaltestelle über den abgesenkten Bordstein mit seinem Fahrrad auf die Fahrspur der Friedrich-Ebert-Straße einfahren. Dabei stieß er mit einer 72 Jahre alten Fahrradfahrerin zusammen, die die Friedrich-Ebert-Straße in nördlicher Richtung befuhr. Beide Personen stürzten. Während der 59-Jährige leichte Verletzungen davontrug, musste die 72-Jährige aufgrund schwerer Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 59-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von etwa 1 Promille Atemalkohol an, weshalb die Entnahme einer Blutprobe zu erfolgen hatte. Deren Untersuchungsergebnis ist für das Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs beweiserheblich.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell