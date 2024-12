Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Der Kontrolle entzogen und andere gefährdet

Hildburghausen (ots)

Am frühen Morgen des 30.11.2024 wollten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen roten Mazda SUV in der Marienstraße in Hildburghausen kontrollieren. Der Fahrer des SUV ignorierte die Anhaltezeichen und beschleunigte. In der weiteren Folge überholte der Fahrer trotz Gegenverkehr, so dass Fahrzeuge im Gegenverkehr ausweichen und abbremsen mussten. Die Fahrt führte über die Marienstraße in Hildburghausen, Coburger Straße nach Sophienthal, Steinfeld und Eishausen. In Eishausen verloren die Beamten den Kontakt und fanden letztendlich das Fahrzeug bei einer ansässigen Firma verschlossen abgestellt. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Wer durch den roten Mazda SUV genötigt bzw. gefährdet wurde, soll sich bitte an die Polizeiinspektion Hildburghausen wenden.

