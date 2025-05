Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - alkoholisiert an Hauswand gefahren

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 06.05.2025 gegen 19:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Freinsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein 36-Jähriger Erntehelfer fuhr mit einem Citroen Transporter die Bärengasse in Fahrtrichtung Hauptstraße und wollte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr er jedoch nach rechts in eine Hauswand und an ein Denkmalschild. An Fahrzeug, dem Schild und der Hauswand entstand ein Gesamtschaden von 3800 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem Citroen-Fahrer Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,55 Promille. Als der Fahrer anschließend im Rahmen der Identitätsfeststellung seine Ausweispapiere aus seinem Zimmer holen wollte, stürzte er vermutlich aufgrund seiner hohen Alkoholisierung auf einer Treppe und musste vom DRK in ein Krankenhaus verbracht werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, da er unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

