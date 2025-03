Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw/Höfen - Polizeikontrolle in Calw und Höfen: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Calw/Höfen (ots)

Polizeibeamte haben im Rahmen einer Kontrollaktion am Wochenende insgesamt 35 Verkehrsverstöße festgestellt.

Beamte des Polizeireviers Calw führten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Stuttgarter Straße in Calw und im Bereich der Bundesstraße 294 in Höfen gemeinsam mit der Polizeihundeführerstaffel und Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz Verkehrskontrollen durch. Hauptziel war die Überprüfung der Einhaltung der Verkehrsvorschriften.

Hierbei wurden in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 03:00 Uhr insgesamt 35 Verstöße, darunter mehrfach Fahren unter der Beeinflussung von Alkohol oder Drogen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, das nicht Anlegens des Sicherheitsgurts, fehlende Dokumente und Weiteres festgestellt.

In einem Fall missachtete ein 54-jähriger Porschefahrer die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und flüchtete vor der Kontrolle. Beamte, welche unmittelbar die Verfolgung aufnahmen, gelang es, dem Fahrer habhaft zu werden. Einen Führerschein konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer nicht vorweisen. Zudem ergaben sich Anzeichen für eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln. Ihn erwarten gleich mehrere Anzeigen.

Zur weiteren Steigerung der Verkehrssicherheit werden die Kontrollmaßnahmen weiter fortgeführt werden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell