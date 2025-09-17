Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Zeit von Montag (15.09.2025), 20.00 Uhr, bis Dienstag (16.09.2025), 10.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Schaufensterpuppen mit Abendkleidern aus einem Modegeschäft am Perlachberg. Der oder die Täter verschafften sich dabei gewaltsam Zugang zu einer Schaufenstervitrine. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

