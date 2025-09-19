Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit an Sperrstelle

Nachrodt (ots)

Mehrere Autofahrer reagierten am Donnerstagabend sehr ungehalten und verständnislos auf die Sperrung der B 236. Ein Feuerwehrmann wurde von einem Fahrzeug touchiert. Wie er später der Polizei berichtet, kam ein Pkw-Fahrer entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße aus der Ehrenmalstraße und fuhr bis zu der Sperrstelle, wo Feuerwehrleute standen. Nach einer Drohung wendete er seinen Wagen und streifte dabei das Bein des Feuerwehrmannes. Der Feuerwehrmann erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. (cris)

