Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher klauen Kasse aus Kneipe

Plettenberg (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Donnerstag die Eingangstür einer Kneipe an der Kaiserstraße. Sie entwendeten eine Kasse mit Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

