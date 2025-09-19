Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher klauen Kasse aus Kneipe
Plettenberg (ots)
Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Donnerstag die Eingangstür einer Kneipe an der Kaiserstraße. Sie entwendeten eine Kasse mit Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)
