Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gechwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden/ Balve (ots)

1. Messstelle	Menden-Bösperde, Bahnhof in Bösperde
Zeit					18.09.2025, 9:45 bis 11:25 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		200
Verwarngeldbereich 			22
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert			46 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.

2. Messstelle Menden, Wilhelmstraße

Zeit					18.09.2025, 11:45 bis 12:45 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		160
Verwarngeldbereich 			10
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert			48 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.
3. Messstelle	Menden-Lendringsen, Bieberkamp
Zeit					18.09.2025, 17:30 bis 19:35 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		195
Verwarngeldbereich 			6
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert			85 km/h 70 bei km/h
					außerhalb geschlossener Ortschaft.

4. Messstelle Balve, An der Kormke

Zeit					18.09.2025, 20:25 bis 22:30 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		179
Verwarngeldbereich 			11
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2
Höchster Messwert			77 km/h 50 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren