Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Gechwindigkeitsmessungen der Polizei
Menden/ Balve (ots)
1. Messstelle Menden-Bösperde, Bahnhof in Bösperde Zeit 18.09.2025, 9:45 bis 11:25 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 200 Verwarngeldbereich 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 46 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
2. Messstelle Menden, Wilhelmstraße
Zeit 18.09.2025, 11:45 bis 12:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 160 Verwarngeldbereich 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
3. Messstelle Menden-Lendringsen, Bieberkamp Zeit 18.09.2025, 17:30 bis 19:35 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 195 Verwarngeldbereich 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 85 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft.
4. Messstelle Balve, An der Kormke
Zeit 18.09.2025, 20:25 bis 22:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 179 Verwarngeldbereich 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Höchster Messwert 77 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell