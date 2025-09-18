Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Fahrzeugrennen an der Ente

Hemer (ots)

Zeugen meldeten gestern Abend über Notruf drei Autos, die nahe der Ente an der Deilinghofer Straße mit stark überhöhter Geschwindigkeit Rennen fahren sollen. Eines der verdächtigen Fahrzeuge konnte eine Polizeistreife am Hallenbad antreffen. Der Führerschein und der Mazda des 18-jährigen Fahrers wurden beschlagnahmt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Rennen oder den flüchtigen Fahrzeugen, darunter ein BMW, machen können. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell