Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen iPads aus Grundschule

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 15.09., 11.30 Uhr, und dem 17.09., 9 Uhr, einen Laptop und mehrere iPads aus einem Klassenzimmer der Grundschule Lichte Kammer. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist bisher unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

