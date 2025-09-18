PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen iPads aus Grundschule

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 15.09., 11.30 Uhr, und dem 17.09., 9 Uhr, einen Laptop und mehrere iPads aus einem Klassenzimmer der Grundschule Lichte Kammer. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist bisher unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 08:38

    POL-MK: Täter versuchen Baucontainer zu knacken

    Kierspe (ots) - Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen erfolglos versucht, die Tür eines Baustellencontainers aufzubrechen. Der Container stand in Höhe der Kölner Straße 3. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen der Tat sich auf der Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 zu melden. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 08:38

    POL-MK: Einbrecher scheitern an Bäckerei-Tür

    Balve (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 12.09. und 16.09. an der Arnsberger Straße in eine Bäckerei einzubrechen. Hierfür versuchten sie die Tür zu der Filiale in Beckum aufzubrechen. Der Versuch misslang. Die Täter richteten Sachschaden an und flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Menden unter 02372/9099-0 ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:11

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Balve/ Hemer/ Kierspe/ Lüdenscheid (ots) - 1. Messstelle Balve-Garbeck, Kirchstraße Zeit 17.09.2025, 7:10 bis 8:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 95 Verwarngeldbereich 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. 2. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Hönnetalstraße Zeit 17.09.2025, 9:35 bis 11:15 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren