POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Halver (ots) - Am Dienstag waren offenbar wieder Taschendiebe in Halver aktiv. Die Opfer (76 und 70) wurden beim Einkaufen bestohlen. Eine 76-jährige Frau kaufte ab etwa 12.30 Uhr in einem Supermarkt an der Von-Vincke-Straße ein. Als sie an der Kasse zahlen wollte, stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Eine 70-jährige Frau bezahlte um 15.18 Uhr in einem ...

mehr