Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Balve/ Hemer/ Kierspe/ Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle Balve-Garbeck, Kirchstraße Zeit 17.09.2025, 7:10 bis 8:30 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 95 Verwarngeldbereich 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 48 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
2. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Hönnetalstraße Zeit 17.09.2025, 9:35 bis 11:15 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 179 Verwarngeldbereich 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Höchster Messwert 51 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.
3. Messstelle Kierspe-Schnörrenbach L 528 Zeit 17.09.2025, 7:38 bis 11:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1420 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 23 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 68 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Lüdenscheid, Honseler Bruch Zeit 17.09.2025, 6:52 bis 11:16 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 668 Verwarngeldbereich 52 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
