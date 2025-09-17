PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Balve/ Hemer/ Kierspe/ Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle	Balve-Garbeck, Kirchstraße
Zeit					17.09.2025, 7:10 bis 8:30 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		95
Verwarngeldbereich 			21
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert			48 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.
2. Messstelle	Hemer-Deilinghofen, Hönnetalstraße
Zeit					17.09.2025, 9:35 bis 11:15 Uhr
Art der Messung:			Radar
Gemessene Fahrzeuge		179
Verwarngeldbereich 			17
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1
Höchster Messwert			51 km/h 30 bei km/h
					innerhalb geschlossener Ortschaft.

3. Messstelle Kierspe-Schnörrenbach L 528 Zeit 17.09.2025, 7:38 bis 11:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1420 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 23 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 68 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

4. Messstelle Lüdenscheid, Honseler Bruch Zeit 17.09.2025, 6:52 bis 11:16 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 668 Verwarngeldbereich 52 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

