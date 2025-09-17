Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebstahl aus Pkw - Fahrrad gestohlen
Iserlohn (ots)
Unbekannte haben zwischen Sonntagmorgen und Dienstagabend einen Am Tyrol abgestellten Audi Q5 durchwühlt. Er oder sie nahmen eine Damen Softshelljacke, zwei Autoduft-Nachfüllpackungen und eine Damensonnenbrille mit. An einem Geschäft an der Karl-Arnold-Straße wurde am Dienstagabend ein Fahrrad gestohlen. Die Eigentümerin hatte das schwarze Mountainbike mit weißer Schrift kurz vor 17 Uhr ungesichert abgestellt. Als sie fünf Minuten später zurückkehrte, war das Fahrrad weg. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell