Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Alkoholisierter Autofahrer durch Verkehrskontrolle aufgeflogen

Duisburg (ots)

Am Montag (15. September, 1:30Uhr) wurden Polizisten während ihrer Streife auf der Rudolf-Schock-Straße/Sedanstraße auf einen schwarzen BMW 740D aufmerksam. Der Fahrer (37) bremste zunächst ohne erkennbaren Grund auf Schrittgeschwindigkeit ab und beschleunigte das Auto daraufhin wieder auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Er überfuhr eine Absperrfläche auf der Straße und kam darauf zum Stillstand. Der 37-Jährige fuhr zurück auf den Fahrstreifen und bremste erneut auf Schrittgeschwindigkeit ab. Da sein Verhalten auf Ausfallerscheinungen hinweist, haben die Beamten sich entschieden, den Fahrer anzuhalten und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Bereits an seinen geröteten Augen und dem Alkoholgeruch in seiner Atemluft konnten die Beamten auf einen möglichen Alkoholeinfluss schließen. Durch einen freiwilligen Atemalkoholtest bestätigte sich der Verdacht der Polizisten. Die Einsatzkräfte nahmen den alkoholisierten 37-Jährigen mit auf die Wache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Der BMW wurde zuvor sicher am Straßenrand geparkt und Autoschlüssel sowie Führerschein von der Behörde sichergestellt. Der BMW-Fahrer muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg

Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 14:30

    POL-DU: Dellviertel: Unbekannte attackieren Autofahrer - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Polizisten sind am frühen Montagmorgen (15. September, 4:05 Uhr) an der Kreuzung Kremerstraße / Mußfeldstraßeauf auf ein niederländisches Auto aufmerksam geworden. Die drei männlichen Insassen gestikulierten aufgeregt in Richtung der Beamten. Einer von ihnen hatte eine blutende Verletzung, weshalb die Einsatzkräfte einen Rettungswagen ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 15:15

    POL-DU: Neudorf/Neuenkamp: Diebstahl und Betrug von Kredit- und Debitkarten - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Mehrere Personen, überwiegend aus Neudorf, wandten sich an die Duisburger Polizei, weil ihnen in dem Zeitraum von Juni bis September Unregelmäßigkeiten auf ihren Konten auffielen. In allen Fällen wurden bestellte Kredit- oder Debitkarten samt PIN nicht zugestellt oder die Hausbank meldete die Sperrung von Debitkarten, die von den Betroffenen gar ...

    mehr
