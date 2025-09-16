Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Unbekannte attackieren Autofahrer - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Polizisten sind am frühen Montagmorgen (15. September, 4:05 Uhr) an der Kreuzung Kremerstraße / Mußfeldstraßeauf auf ein niederländisches Auto aufmerksam geworden. Die drei männlichen Insassen gestikulierten aufgeregt in Richtung der Beamten. Einer von ihnen hatte eine blutende Verletzung, weshalb die Einsatzkräfte einen Rettungswagen hinzuriefen.

Die Männer (19 bis 20 Jahre alt) erklärten, sie seien mit ihrem Pkw unterwegs gewesen, als sie wegen eines platten Reifens auf der Straße Reitbahn anhalten mussten. Plötzlich seien drei bis vier dunkel gekleidete und maskierte Personen auf sie zugekommen und hätten Pfefferspray eingesetzt. Danach hätten die Täter den Fahrer aus dem Wagen gezogen, ihn körperlich angegangen und ihm eine Tasche mit Bargeld sowie persönlichen Gegenständen entrissen. Außerdem sollen sie eine Armbanduhr und eine weitere Tasche mitgenommen haben, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keine Hinweise auf die Täter.

Da der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, führten die Einsatzkräfte einen freiwilligen Drogenvortest durch, der positiv auf Cannabis reagierte. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

