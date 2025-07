Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Fünf Jahre im Einsatz: Die Thüringer Mordkommission - Erfolgsgeschichte mit voller Trefferquote

Erfurt

Vor genau fünf Jahren wurde die Mordkommission im damals neu gegründeten Dezernat 65, "Tötungsdelikte", im Landeskriminalamt Thüringen ins Leben gerufen. Seitdem hat sich die spezialisierte Einheit unter der Leitung von Kriminaloberrätin Helena Loch zu einer unverzichtbaren Säule der Kriminalitätsbekämpfung entwickelt - mit beeindruckenden Erfolgen.

In den vergangenen fünf Jahren hat die Mordkommission 55 Verfahren erfolgreich bearbeitet und eine herausragende Aufklärungsquote von 100 % erzielt. Dabei wurden die Kolleginnen und Kollegen etwa 230 Mal von der Landeseinsatzzentrale informiert. Die Arbeit der Ermittlerinnen und Ermittler führte zu bedeutenden Durchbrüchen bei Fällen wie dem Cold Case Beetle-Mord, dem Hammermord am Asia-Markt in Erfurt und dem tragischen Mordfall der dreijährigen Skylar in Bad Blankenburg. Dabei besteht die Aufgabe der Mordkommission nicht nur darin, Täter hinter Gitter zu bringen, sondern auch Unschuldige zu entlasten.

"Die Mordkommission ist eine Erfolgsgeschichte. Sie steht für Präzision, Engagement, Durchsetzungsvermögen und Gerechtigkeit. Besonders stolz bin ich auf ihre Aufklärungsquote, die nicht besser geht. 100 Prozent, das ist eine Ansage! Ich bin aber auch stolz darauf, dass die MoKo mit Helena Loch von einer Frau geführt wird. Wir brauchen mehr Frauen in solch verantwortungsvollen Jobs bei der Thüringer Polizei", betont Thüringens Innenminister Georg Maier. Er hatte die Einrichtung einer ständigen Mordkommission in Thüringen Ende 2019 angekündigt und kurz darauf das TLKA damit beauftragt.

Heiko Schmidt, Vize-Präsident des Landeskriminalamts Thüringen, fügt hinzu: "Es sind nicht nur die Kolleginnen und Kollegen im TLKA, die mit Hochdruck an der Aufklärung von Tötungsdelikten arbeiten, sondern wir sind mit unserer erweiterten Mordkommission, spezialisierten Kolleginnen und Kollegen aus den Kriminalpolizeiinspektionen, landesweit unterwegs. Unser Ziel ist es, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und das Vertrauen in unsere Arbeit zu stärken. Das setzen die Beamtinnen und Beamten als gesamte Einheit der Thüringer Polizei beispielhaft um."

Die Erfolgsgeschichte der Mordkommission zeigt, dass engagierte Ermittlungsarbeit, modernste Technik und ein starkes Team den Unterschied machen.

