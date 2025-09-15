Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: 45-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein 45-Jähriger geriet am Samstagabend (13. September, 20:30 Uhr) auf dem Franz-Lenze-Platz mit zwei Jugendlichen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung attackierten die Unbekannten den Mann körperlich. Einer der Jugendlichen verletzte ihn mit einem Messer.

Als Zeugen hinzukamen, flüchteten die Täter in Richtung "Im Brennenkamp". Ein eingesetzter Polizeibeamter legte dem Verletzten ein Tourniquet an, um die Blutung an einer Hand zu stoppen. Rettungskräfte brachten den 45-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus.

Eine Zeugin gab gegenüber den Beamten an, einen der Jugendlichen wiedererkannt zu haben. Den zweiten Tatverdächtigen beschrieb sie wie folgt: zwischen 15 und 19 Jahre alt, schwarze Jacke mit HUGO-Logo auf dem Rücken, französische Mütze.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.

