PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Transporter kollidiert mit Straßenbahn - mehrere Verletzte

POL-DU: Beeck: Transporter kollidiert mit Straßenbahn - mehrere Verletzte
  • Bild-Infos
  • Download

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (12. September, 15 Uhr) wechselte ein 26-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes Sprinter im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Hoffsche Straße auf die linke Fahrspur. Dabei stieß er mit einer Straßenbahn der Linie 901 zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Der Mann erklärte, er habe nach links auf die A42 in Richtung Dortmund abbiegen wollen.

Durch die Kollision verletzten sich nach aktuellem Kenntnisstand zwei Fahrgäste sowie der 26-Jährige und die 52-jährige Straßenbahnfahrerin, die zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Sowohl die Straßenbahn als auch der Transporter waren nicht mehr fahrbereit. Infolge der Kollision wurden außerdem eine Fußgängerampel, ein Verkehrsschild sowie ein Stromverteilerkasten beschädigt.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren