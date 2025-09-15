Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Transporter kollidiert mit Straßenbahn - mehrere Verletzte

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (12. September, 15 Uhr) wechselte ein 26-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes Sprinter im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Hoffsche Straße auf die linke Fahrspur. Dabei stieß er mit einer Straßenbahn der Linie 901 zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Der Mann erklärte, er habe nach links auf die A42 in Richtung Dortmund abbiegen wollen.

Durch die Kollision verletzten sich nach aktuellem Kenntnisstand zwei Fahrgäste sowie der 26-Jährige und die 52-jährige Straßenbahnfahrerin, die zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Sowohl die Straßenbahn als auch der Transporter waren nicht mehr fahrbereit. Infolge der Kollision wurden außerdem eine Fußgängerampel, ein Verkehrsschild sowie ein Stromverteilerkasten beschädigt.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

