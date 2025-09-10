Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: 26-Jähriger an Bahnhaltestelle attackiert - Täter flüchtig

Duisburg (ots)

Ein 26-jähriger Mann ist am frühen Dienstagabend (9. September, 17:35 Uhr) an der Bahnhaltestelle Friedrichplatz von einem bislang unbekannten Fahrgast attackiert worden. Beim Aussteigen aus der Bahn der Linie 901 soll der Täter den Mann zu Boden gestoßen und ihn mehrfach getreten haben.

Anschließend fuhr der Angreifer zunächst mit der Bahn weiter. Der Verletzte ging bis zur Ecke Fürst-Bismarck-Straße und bat dort Passanten um Hilfe. An der dortigen Haltestelle stieg der Täter aus und trat erneut auf den 26-Jährigen ein. Zeugen konnten die beiden voneinander trennen. Der Unbekannte flüchtete danach zurück in Richtung der Haltestelle Friedrichplatz. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine Zeugin beschreibt den Täter wie folgt: Er ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, hat sehr helle Haut mit dunkler Pigmentstörung im Gesicht, orangene Haare, trug eine helle Sweatshirtjacke, ein schwarzes Shirt, eine schwarze Hose und führte einen Rucksack bei sich.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

