PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: 26-Jähriger an Bahnhaltestelle attackiert - Täter flüchtig

Duisburg (ots)

Ein 26-jähriger Mann ist am frühen Dienstagabend (9. September, 17:35 Uhr) an der Bahnhaltestelle Friedrichplatz von einem bislang unbekannten Fahrgast attackiert worden. Beim Aussteigen aus der Bahn der Linie 901 soll der Täter den Mann zu Boden gestoßen und ihn mehrfach getreten haben.

Anschließend fuhr der Angreifer zunächst mit der Bahn weiter. Der Verletzte ging bis zur Ecke Fürst-Bismarck-Straße und bat dort Passanten um Hilfe. An der dortigen Haltestelle stieg der Täter aus und trat erneut auf den 26-Jährigen ein. Zeugen konnten die beiden voneinander trennen. Der Unbekannte flüchtete danach zurück in Richtung der Haltestelle Friedrichplatz. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine Zeugin beschreibt den Täter wie folgt: Er ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, hat sehr helle Haut mit dunkler Pigmentstörung im Gesicht, orangene Haare, trug eine helle Sweatshirtjacke, ein schwarzes Shirt, eine schwarze Hose und führte einen Rucksack bei sich.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 13:09

    POL-DU: Neudorf: Goldkette vom Hals gerissen - Kripo sucht Zeugen

    Duisburg (ots) - Am Dienstagabend (9. September) gegen 18 Uhr hat ein Unbekannter auf dem Hinterhof einer Autovermietung am Sternbuschweg, nahe der Koloniestraße, einem 66-jährigen Mann die Goldkette vom Hals gerissen. Der Täter sprach den Senior zunächst an, zeigte ihm etwas auf seinem Handy und bat um Hilfe. Unvermittelt riss der etwa 50 Jahre alte Mann dem Duisburger die Kette vom Hals und flüchtete anschließend ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 15:42

    POL-DU: Neumühl: Tankstellenraub mit Schusswaffe - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Ein Trio raubte in der Nacht von Sonntag auf Montag (8. September, 2:43 Uhr) eine Tankstelle an der Duisburger Straße aus. Der Mitarbeiter schilderte den Polizisten, dass ein Mann den Verkaufsraum verließ, als drei Maskierte hineinstürmten, ihn mit einer Schusswaffe bedrohten und Geld forderten. Dann ergriffen die Täter die Flucht. Das Trio soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, dunkel gekleidet und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren