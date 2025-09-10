PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Goldkette vom Hals gerissen - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (9. September) gegen 18 Uhr hat ein Unbekannter auf dem Hinterhof einer Autovermietung am Sternbuschweg, nahe der Koloniestraße, einem 66-jährigen Mann die Goldkette vom Hals gerissen.

Der Täter sprach den Senior zunächst an, zeigte ihm etwas auf seinem Handy und bat um Hilfe. Unvermittelt riss der etwa 50 Jahre alte Mann dem Duisburger die Kette vom Hals und flüchtete anschließend als Beifahrer in einem silber- oder graufarbenen SUV in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter oder dem Fahrzeug machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

