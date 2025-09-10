PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Duisburg/Voerde: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Tötungsdelikt in Voerde - Öffentlichkeitsfahndung

Duisburg/Voerde (ots)

Nachdem zunächst unbekannte Täter eine 52-jährige Frau aus Voerde am 7. Februar 2025 tödlich verletzten, ermittelte die Duisburger Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg mehrere Tatverdächtige.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5966719 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5976432

Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat zwischenzeitlich Anklage gegen vier Tatverdächtige vor dem Landgericht - Schwurgericht - Duisburg wegen gemeinschaftlichen Mordes und Anstiftung hierzu erhoben. Von den vier Tatverdächtigen befinden sich drei in Untersuchungshaft. Die Polizei Duisburg fahndet nunmehr nach dem vierten, auf der Flucht befindlichen, 43-jährigen Tatverdächtigen mit türkischer Staatsangehörigkeit.

Die Fahndung und Bilder des Mannes finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/179978

Wenn Sie den Verdächtigen sehen, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei unter der 110 und sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an!

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

