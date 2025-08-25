BPOL-KI: Gestohlene Geldbörse dank GPS-Tracker aufgefunden
Kiel Bahnhof (ots)
Am Sonntagabend, den 24.08.2025 meldete sich der Geschädigte bei der Bundespolizei im Kieler Bahnhof, um den Diebstahl seiner Geldbörse anzuzeigen. Der Geschädigte hatte seine Jacke beim Aussteigen im Zug vergessen. In der Jacke befand sich seine Geldbörse mit 140,00,- Euro Inhalt. Der 35-jährige Geschädigte gab an, dass er bei seiner Rückkehr in den Zug nur noch seine Jacke vorgefunden hatte, die darin befindliche Geldbörse fehlte. Zu seinem Glück hatte er aber vorsorglich seine Geldbörse mit einem GPS-Tracker ausgestattet, sodass diese geortet werden konnte. Eine Streife der Bundespolizei fuhr dem GPS-Signal nach und traf einen Tatverdächtigen in einem Schrebergarten in Kiel an. Das Diebesgut, bis auf 20,00,- Euro, wurde aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden dem Geschädigten die entwendeten Gegenstände wieder ausgehändigt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Kiel
Katharina Wala
Telefon: 0431/ 980 71 - 118
E-Mail: bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.
Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.
Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell