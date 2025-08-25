PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Gestohlene Geldbörse dank GPS-Tracker aufgefunden

Kiel Bahnhof (ots)

Am Sonntagabend, den 24.08.2025 meldete sich der Geschädigte bei der Bundespolizei im Kieler Bahnhof, um den Diebstahl seiner Geldbörse anzuzeigen. Der Geschädigte hatte seine Jacke beim Aussteigen im Zug vergessen. In der Jacke befand sich seine Geldbörse mit 140,00,- Euro Inhalt. Der 35-jährige Geschädigte gab an, dass er bei seiner Rückkehr in den Zug nur noch seine Jacke vorgefunden hatte, die darin befindliche Geldbörse fehlte. Zu seinem Glück hatte er aber vorsorglich seine Geldbörse mit einem GPS-Tracker ausgestattet, sodass diese geortet werden konnte. Eine Streife der Bundespolizei fuhr dem GPS-Signal nach und traf einen Tatverdächtigen in einem Schrebergarten in Kiel an. Das Diebesgut, bis auf 20,00,- Euro, wurde aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden dem Geschädigten die entwendeten Gegenstände wieder ausgehändigt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel
Katharina Wala
Telefon: 0431/ 980 71 - 118
E-Mail: bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.


Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kiel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:12

    BPOL-KI: Zwei Freunde, zwei Haftbefehle, nur einer kann zahlen

    Kiel Bahnhof (ots) - Am Sonntagvormittag, dem 17.08.2025, erschien ein 26-jähriger Rumäne bei der Bundespolizei im Kieler Bahnhof. Er gab an, die Geldstrafe für seinen in Reitzenhain festgenommenen Freund bezahlen zu wollen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des 26-Jährigen stellte sich jedoch heraus, dass auch er selbst einen offenen Haftbefehl hatte. Er war dazu verpflichtet, eine zweitägige Haftstrafe zu ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:15

    BPOL-KI: Bundespolizei sucht Eigentümerin von gestohlenem Damenrad

    Lübeck Bahnhof (ots) - Am Mittwochnachmittag, dem 06.08.2025, bemerkte eine Streife der Bundespolizei einen Mann, der mit einem Damenfahrrad vor dem Lübecker Bahnhof entlang fuhr. Gegen ca. 17:35 Uhr forderte die Streife den Mann auf, stehen zubleiben. Auf Nachfrage, woher das Fahrrad stamme, gab er an, es von einem Freund ausgeliehen zu haben. Da er im weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren