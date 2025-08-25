Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Gestohlene Geldbörse dank GPS-Tracker aufgefunden

Kiel Bahnhof (ots)

Am Sonntagabend, den 24.08.2025 meldete sich der Geschädigte bei der Bundespolizei im Kieler Bahnhof, um den Diebstahl seiner Geldbörse anzuzeigen. Der Geschädigte hatte seine Jacke beim Aussteigen im Zug vergessen. In der Jacke befand sich seine Geldbörse mit 140,00,- Euro Inhalt. Der 35-jährige Geschädigte gab an, dass er bei seiner Rückkehr in den Zug nur noch seine Jacke vorgefunden hatte, die darin befindliche Geldbörse fehlte. Zu seinem Glück hatte er aber vorsorglich seine Geldbörse mit einem GPS-Tracker ausgestattet, sodass diese geortet werden konnte. Eine Streife der Bundespolizei fuhr dem GPS-Signal nach und traf einen Tatverdächtigen in einem Schrebergarten in Kiel an. Das Diebesgut, bis auf 20,00,- Euro, wurde aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden dem Geschädigten die entwendeten Gegenstände wieder ausgehändigt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

