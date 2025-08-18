BPOL-KI: Zwei Freunde, zwei Haftbefehle, nur einer kann zahlen
Kiel Bahnhof (ots)
Am Sonntagvormittag, dem 17.08.2025, erschien ein 26-jähriger Rumäne bei der Bundespolizei im Kieler Bahnhof. Er gab an, die Geldstrafe für seinen in Reitzenhain festgenommenen Freund bezahlen zu wollen.
Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des 26-Jährigen stellte sich jedoch heraus, dass auch er selbst einen offenen Haftbefehl hatte. Er war dazu verpflichtet, eine zweitägige Haftstrafe zu verbüßen oder eine sofortige ersatzweise Zahlung in Höhe von 50 Euro zu leisten.
Sein 24-jähriger rumänischer Freund in Reitzenhain hatte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen abzusitzen oder eine Zahlung in Höhe von 600,00 Euro plus Verfahrenskosten zu leisten.
So entrichtete der 26-Jährige seine in Rede stehenden 50 Euro und die 682,50 Euro für seinen bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz festgenommenen Freund. Beide wurden anschließend auf freien Fuß entlassen.
