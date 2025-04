POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

Lahr (ots) - Durch das schnelle Eingreifen von Einsatzkräften der Lahrer Feuerwehr konnte am frühen Donnerstag das Übergreifen eines Fahrzeugbrands auf eine Einrichtung in der Straße "Am Lindenplatz" vermieden werden. Zeugen hatten gegen 3:15 Uhr Knallgeräusche wahrgenommen und gleich darauf in einem dortigen Hof einen brennenden Ford Transit festgestellt. Ein wenige Meter daneben abgestellter Seat wurde durch die ...

