PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Falsche Telefonanbieter am Werk - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Es klingelt, vor der Tür steht ein vermeintlicher Firmenmitarbeiter der angibt einen Arbeitsauftrag ausführen zu müssen, ein Ablenkungsmanöver - und zack sind Schmuck und Geld weg! In den letzten Tagen gab es wieder vermehrt Betrugsfälle zum Nachteil älterer Menschen.

So erging es einer Seniorin auf der Heidestraße am Montagvormittag (8. September, 10:30 Uhr). Ein Mann, der sich als Telefonanbieter-Mitarbeiter ausgab, klingelte bei der Rentnerin und gaukelte vor, den Fernseher überprüfen zu müssen. Nichtsahnend ließ sie den Mann hinein und führte ihn ins Wohnzimmer. Als die Dame plötzlich ein Geräusch aus dem Flur hörte und nachsah, beobachtete sie, wie eine weitere Person die Wohnung verließ. Der "Fernseh-Überprüfer" ergriff dann ebenfalls die Flucht.

Nachdem die Frau feststellte, dass ihr gesamter Schuck im Wert einer fünfstelligen Summe entwendet worden war, kontaktierte sie die Polizei. Sie beschrieb den Beamten das Duo: Die zwei Männer sollen 35 bis 40 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Beide sollen kurze dunkle Haare haben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 15:18

    POL-DU: Altstadt: Flaschenwurf vom Balkon auf Café

    Duisburg (ots) - Ein 44-jähriger Duisburger hat am Montagabend (8. September) gegen 21:15 Uhr mehrere Flaschen von seinem Balkon auf Besucher eines Cafés sowie auf Passanten am Sonnenwall geworfen. Verletzt wurde niemand. Zeugen meldeten der Polizei außerdem, dass der Mann anschließend im Hauseingang gesichtet wurde und offenbar eine Waffe bei sich trug. Alarmierte Einsatzkräfte klingelten an der Wohnungstür des ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:32

    POL-DU: Buchholz: Betrüger forderten Überweisungen

    Duisburg (ots) - Ein Ehepaar (83 und 87 Jahre) erschien am Montagmittag (8. September, 12:15 Uhr) auf der Polizeiwache Buchholz und erstattete Anzeige, weil bislang Unbekannte telefonisch Geld forderten. Gutgläubig überwiesen sie den Betrügern Beträge in Höhe einer hohen vierstelligen Summe. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren