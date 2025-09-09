Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Falsche Telefonanbieter am Werk - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Es klingelt, vor der Tür steht ein vermeintlicher Firmenmitarbeiter der angibt einen Arbeitsauftrag ausführen zu müssen, ein Ablenkungsmanöver - und zack sind Schmuck und Geld weg! In den letzten Tagen gab es wieder vermehrt Betrugsfälle zum Nachteil älterer Menschen.

So erging es einer Seniorin auf der Heidestraße am Montagvormittag (8. September, 10:30 Uhr). Ein Mann, der sich als Telefonanbieter-Mitarbeiter ausgab, klingelte bei der Rentnerin und gaukelte vor, den Fernseher überprüfen zu müssen. Nichtsahnend ließ sie den Mann hinein und führte ihn ins Wohnzimmer. Als die Dame plötzlich ein Geräusch aus dem Flur hörte und nachsah, beobachtete sie, wie eine weitere Person die Wohnung verließ. Der "Fernseh-Überprüfer" ergriff dann ebenfalls die Flucht.

Nachdem die Frau feststellte, dass ihr gesamter Schuck im Wert einer fünfstelligen Summe entwendet worden war, kontaktierte sie die Polizei. Sie beschrieb den Beamten das Duo: Die zwei Männer sollen 35 bis 40 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Beide sollen kurze dunkle Haare haben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

