Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Flaschenwurf vom Balkon auf Café

Duisburg (ots)

Ein 44-jähriger Duisburger hat am Montagabend (8. September) gegen 21:15 Uhr mehrere Flaschen von seinem Balkon auf Besucher eines Cafés sowie auf Passanten am Sonnenwall geworfen. Verletzt wurde niemand. Zeugen meldeten der Polizei außerdem, dass der Mann anschließend im Hauseingang gesichtet wurde und offenbar eine Waffe bei sich trug.

Alarmierte Einsatzkräfte klingelten an der Wohnungstür des Mannes. Nachdem er öffnete, brachten die Beamten ihn zur Fixierung zu Boden. Der Duisburger wirkte alkoholisiert und beleidigte die Einsatzkräfte während der Maßnahme.

In seiner Wohnung stellten die Polizisten eine Softairwaffe sicher. Der Mann wurde anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der 44-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell