PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Flaschenwurf vom Balkon auf Café

Duisburg (ots)

Ein 44-jähriger Duisburger hat am Montagabend (8. September) gegen 21:15 Uhr mehrere Flaschen von seinem Balkon auf Besucher eines Cafés sowie auf Passanten am Sonnenwall geworfen. Verletzt wurde niemand. Zeugen meldeten der Polizei außerdem, dass der Mann anschließend im Hauseingang gesichtet wurde und offenbar eine Waffe bei sich trug.

Alarmierte Einsatzkräfte klingelten an der Wohnungstür des Mannes. Nachdem er öffnete, brachten die Beamten ihn zur Fixierung zu Boden. Der Duisburger wirkte alkoholisiert und beleidigte die Einsatzkräfte während der Maßnahme.

In seiner Wohnung stellten die Polizisten eine Softairwaffe sicher. Der Mann wurde anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Der 44-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 10:32

    POL-DU: Buchholz: Betrüger forderten Überweisungen

    Duisburg (ots) - Ein Ehepaar (83 und 87 Jahre) erschien am Montagmittag (8. September, 12:15 Uhr) auf der Polizeiwache Buchholz und erstattete Anzeige, weil bislang Unbekannte telefonisch Geld forderten. Gutgläubig überwiesen sie den Betrügern Beträge in Höhe einer hohen vierstelligen Summe. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Polizei ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:25

    POL-DU: Obermeiderich: Gescheiterter Fluchtversuch vor der Polizei

    Duisburg (ots) - Am Samstagnachmittag (6. September, 14:53 Uhr) verständigten aufmerksame Zeugen die Polizei, weil Personen im Bereich einer Skaterbahn an der Emscherstraße im Beisein von Kindern Betäubungsmittel konsumieren sollen. Die Einsatzkräfte trafen auf einen Kraftradfahrer (22 Jahre), der beim Erblicken des Streifenwagens versuchte, die Flucht zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren