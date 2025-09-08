Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Gescheiterter Fluchtversuch vor der Polizei

Duisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (6. September, 14:53 Uhr) verständigten aufmerksame Zeugen die Polizei, weil Personen im Bereich einer Skaterbahn an der Emscherstraße im Beisein von Kindern Betäubungsmittel konsumieren sollen.

Die Einsatzkräfte trafen auf einen Kraftradfahrer (22 Jahre), der beim Erblicken des Streifenwagens versuchte, die Flucht zu ergreifen. Er missachtete die Anhaltesignale der Beamten, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen zwei parkende Autos. In Folge des Sturzes verletzte er sich und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Weil der Verdacht bestand, dass der junge Mann Betäubungsmitteln konsumiert hatte, entnahm ihm ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe. Im Weiteren stellte sich heraus, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, die am Krad angebrachten Kennzeichen nicht dem Fahrzeug zugeordnet werden können und die Herkunft des Fahrzeugs bislang nicht geklärt ist. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell