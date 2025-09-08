Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: 44-Jähriger landet mit Auto im Gleisbett - Motorbrand, Alkoholtest positiv

Duisburg (ots)

Ein 44-jähriger Autofahrer ist am späten Freitagabend (5. September, 23:20 Uhr) bei einem Abbiegevorgang von der Kampstraße auf die Duisburger Straße in das Gleisbett der Straßenbahn geraten. Nach Zeugenaussagen versuchte der Mann, sein Fahrzeug über eine Strecke von rund 100 Metern wieder auf die Fahrbahn zu steuern - ohne Erfolg. Schließlich fing der Motorraum des Wagens Feuer.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum des Fahrers. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv, ein Drogenschnelltest hingegen negativ.

Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und wurde als Beweismittel sichergestellt. Auch den Führerschein des 44-Jährigen behielten die Polizisten ein. Der Mann muss sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

