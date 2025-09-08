PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: 44-Jähriger landet mit Auto im Gleisbett - Motorbrand, Alkoholtest positiv

POL-DU: Alt-Hamborn: 44-Jähriger landet mit Auto im Gleisbett - Motorbrand, Alkoholtest positiv
  • Bild-Infos
  • Download

Duisburg (ots)

Ein 44-jähriger Autofahrer ist am späten Freitagabend (5. September, 23:20 Uhr) bei einem Abbiegevorgang von der Kampstraße auf die Duisburger Straße in das Gleisbett der Straßenbahn geraten. Nach Zeugenaussagen versuchte der Mann, sein Fahrzeug über eine Strecke von rund 100 Metern wieder auf die Fahrbahn zu steuern - ohne Erfolg. Schließlich fing der Motorraum des Wagens Feuer.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum des Fahrers. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv, ein Drogenschnelltest hingegen negativ.

Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und wurde als Beweismittel sichergestellt. Auch den Führerschein des 44-Jährigen behielten die Polizisten ein. Der Mann muss sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren