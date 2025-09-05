Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: 13-Jähriger bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (4. September) gegen 16:20 Uhr kam es an der Einmündung Herkenberger Straße / Singstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-Jähriger verletzt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 50-jährige Autofahrerin an einem Bus vorbei, der an einer Haltestelle stand. Plötzlich lief der Junge vor dem Bus auf die Fahrbahn. Die Frau im Mercedes konnte die Kollision nicht mehr verhindern; das Fahrzeug erfasste den Jungen, der auf die Motorhaube fiel.

Rettungssanitäter versorgten den 13-Jährigen noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er in Begleitung seiner Mutter zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell