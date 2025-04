Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Saarbrücker ZOLL verhindert Goldschmuggel; Reisende hatte Goldschmuck im Wert von fast 12.700 Euro nicht beim Zoll angemeldet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Saarbrücken (ots)

Am Saarbrücker Flughafen entdeckten Beschäftigte des Hauptzollamts Saarbrücken am vergangenen Mittwoch den Schmuggel von Goldschmuck im Wert von fast 12.700 Euro im Handgepäck einer aus der Türkei kommenden Reisenden.

Die türkische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Deutschland hatte den grünen Kanal für anmeldefreie Waren betreten und wurde von den Zöllnern daraufhin zur Gepäckkontrolle gebeten. Nach ersten Auffälligkeiten auf den Röntgenbildern fanden sich in ihrem Handgepäck diverse Ohrringe, Armbänder und Halsketten aus Gold.

"Wenn Reisende in einem Staat außerhalb der Europäischen Union Waren einkaufen, müssen sie ab einem Gesamtwert von über 430 Euro, sofern sie im See- oder Flugverkehr einreisen, diese Waren beim ZOLL im roten Kanal anmelden und die Einfuhrabgaben bezahlen, so Nicole Hübner, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Saarbrücken.

Gegen die Frau wurde vor Ort ein Strafverfahren eingeleitet. Sie konnte nach der Entrichtung der Einfuhrabgaben in Höhe von rund 2.790 Euro ihre Reise fortsetzen.

Zusatzinformation

Reisende können sich auf www.zoll.de ausführlich über die Zollbestimmungen und die aktuellen Reisefreimengen informieren.

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell