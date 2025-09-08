Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen/Großenbaum: Trickbetrüger stehlen Schmuck - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Bereits am Freitagmittag (5. September, 12 Uhr) klingelten falsche Telefonanbieter-Mitarbeiter bei einer Seniorin im Bereich der Danziger Straße und verschafften sich Zutritt zum Haus. Einer der beiden lenkte die Rentnerin ab, während sein Komplize durch das Haus schlich und angeblich die Leitungen überprüfte. Als die Dame keine Geräusche mehr vernahm, stellte sie fest, dass das Duo die Flucht ergriffen hatte. Sie bemerkte, dass Schmuck in Höhe einer sechsstelligen Summe entwendet wurde und verständigte die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen mit auffälligen Kennzeichen und zu dem Duo machen können.

Einer der Täter soll circa 50 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein, grau/schwarze Haare, einen grauen dünnen Schnurrbart und eine dünne Statur haben. Der Andere soll 35 Jahre alt sein, schwarze Haare und eine dicke Statur haben.

Am Freitagnachmittag (16:15 Uhr) wandte sich eine weitere Seniorin an die Polizei, weil ihr Schmuck in Höhe einer vierstelligen Summe entwendet worden war. Am Vortag (4. September, 11 Uhr) klingelte ein Duo an der Haustür der Rentnerin, die auf der Straße Zu den Wiesen wohnt, weil sie angeblich die Heizungswerte ablesen wollten. Die Großenbaumerin schätzt einen der Täter auf 1,80 Meter. Er hat mittellanges schwarzes Haar.

Hinweise nehmen die Ermittler in beiden Fällen unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

