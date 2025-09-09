POL-DU: Buchholz: Betrüger forderten Überweisungen

Duisburg (ots) - Bereits am Freitagmittag (5. September, 12 Uhr) klingelten falsche Telefonanbieter-Mitarbeiter bei einer Seniorin im Bereich der Danziger Straße und verschafften sich Zutritt zum Haus. Einer der beiden lenkte die Rentnerin ab, während sein Komplize durch das Haus schlich und angeblich die ...

mehr