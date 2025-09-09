PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Betrüger forderten Überweisungen

Duisburg (ots)

Ein Ehepaar (83 und 87 Jahre) erschien am Montagmittag (8. September, 12:15 Uhr) auf der Polizeiwache Buchholz und erstattete Anzeige, weil bislang Unbekannte telefonisch Geld forderten. Gutgläubig überwiesen sie den Betrügern Beträge in Höhe einer hohen vierstelligen Summe. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

