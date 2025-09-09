POL-DU: Buchholz: Betrüger forderten Überweisungen
Duisburg (ots)
Ein Ehepaar (83 und 87 Jahre) erschien am Montagmittag (8. September, 12:15 Uhr) auf der Polizeiwache Buchholz und erstattete Anzeige, weil bislang Unbekannte telefonisch Geld forderten. Gutgläubig überwiesen sie den Betrügern Beträge in Höhe einer hohen vierstelligen Summe. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen.
