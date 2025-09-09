PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Tankstellenraub mit Schusswaffe - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Trio raubte in der Nacht von Sonntag auf Montag (8. September, 2:43 Uhr) eine Tankstelle an der Duisburger Straße aus.

Der Mitarbeiter schilderte den Polizisten, dass ein Mann den Verkaufsraum verließ, als drei Maskierte hineinstürmten, ihn mit einer Schusswaffe bedrohten und Geld forderten. Dann ergriffen die Täter die Flucht. Das Trio soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, dunkel gekleidet und maskiert gewesen sein.

Während weitere Einsatzkräfte im Nahbereich nach den Drei fahndeten, stießen die Beamten auf einen Mann (21), der angab Zeuge gewesen zu sein. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem 21-jährigen mit spanischer Staatangehörigkeit um einen vierten Tatbeteiligten handeln könnte.

Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg am Dienstag (9. September) einen Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes in Mittäterschaft.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen, nach dem derzeit noch flüchtigen Trio aufgenommen und bereits den polizeilichen Opferschutz involviert. Die Kriminalbeamten suchen weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat oder Tätern machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 15:30

    POL-DU: Aldenrade/Alt-Hamborn: Unbekannte werfen Gegenstände auf Autobahn - Zeugen gesucht

    Duisburg (ots) - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen Gegenstände von Brücken auf die darunter verlaufende Autobahn A59 geworfen. Die Sachverhalte zusammengefasst: Der erste Fall ereignete sich am Samstag (6. September, 14:35 Uhr) im Stadtteil Aldenrade. Ein Mann (60) fuhr mit seinem roten Mazda auf der A59 in Richtung Duisburg-Stadtmitte, als in Höhe der ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 15:26

    POL-DU: Alt-Hamborn: Falsche Telefonanbieter am Werk - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Es klingelt, vor der Tür steht ein vermeintlicher Firmenmitarbeiter der angibt einen Arbeitsauftrag ausführen zu müssen, ein Ablenkungsmanöver - und zack sind Schmuck und Geld weg! In den letzten Tagen gab es wieder vermehrt Betrugsfälle zum Nachteil älterer Menschen. So erging es einer Seniorin auf der Heidestraße am Montagvormittag (8. ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 15:18

    POL-DU: Altstadt: Flaschenwurf vom Balkon auf Café

    Duisburg (ots) - Ein 44-jähriger Duisburger hat am Montagabend (8. September) gegen 21:15 Uhr mehrere Flaschen von seinem Balkon auf Besucher eines Cafés sowie auf Passanten am Sonnenwall geworfen. Verletzt wurde niemand. Zeugen meldeten der Polizei außerdem, dass der Mann anschließend im Hauseingang gesichtet wurde und offenbar eine Waffe bei sich trug. Alarmierte Einsatzkräfte klingelten an der Wohnungstür des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren