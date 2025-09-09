Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Tankstellenraub mit Schusswaffe - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Trio raubte in der Nacht von Sonntag auf Montag (8. September, 2:43 Uhr) eine Tankstelle an der Duisburger Straße aus.

Der Mitarbeiter schilderte den Polizisten, dass ein Mann den Verkaufsraum verließ, als drei Maskierte hineinstürmten, ihn mit einer Schusswaffe bedrohten und Geld forderten. Dann ergriffen die Täter die Flucht. Das Trio soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, dunkel gekleidet und maskiert gewesen sein.

Während weitere Einsatzkräfte im Nahbereich nach den Drei fahndeten, stießen die Beamten auf einen Mann (21), der angab Zeuge gewesen zu sein. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem 21-jährigen mit spanischer Staatangehörigkeit um einen vierten Tatbeteiligten handeln könnte.

Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg am Dienstag (9. September) einen Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes in Mittäterschaft.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen, nach dem derzeit noch flüchtigen Trio aufgenommen und bereits den polizeilichen Opferschutz involviert. Die Kriminalbeamten suchen weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat oder Tätern machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

