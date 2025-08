Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1436 - Polizei nimmt Jugendlichen mit Spielzeugwaffe fest.

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (02.08.2025) löste ein 14-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt aus. Er war mit einer Spielzeugpistole unterwegs. Gegen 19.30 Uhr fiel der 14-Jährige auf, als er augenscheinlich mit einer Pistole in der Volkhartstraße unterwegs war. Zahlreiche Streifen kamen vor Ort und fahndeten nach dem Jugendlichen. Kurze Zeit später nahmen Einsatzkräfte den 14-Jährigen auf dem Königsplatz fest. Dabei fanden die Beamten eine Softair-Spielzeugwaffe in dessen Tasche. Offenbar spielte der Jugendliche damit, ohne die möglichen Folgen bedacht zu haben. Die Beamten stellten die Softair sicher und verständigten die Eltern des Jugendlichen. Diese holten ihn anschließend von einer Polizeiinspektion ab. Die Polizei prüft nun einen möglichen Verstoß gegen das Waffengesetz.

Zuletzt kam es wiederholt zu Polizeieinsätzen, bei denen Personen mit waffenähnlichen Gegenständen in der Öffentlichkeit unterwegs waren. Dies führt nicht nur zu großer Verunsicherung, sondern häufig auch für alle Beteiligten zu gefährlichen Situationen. Die Polizei appelliert deswegen, keine waffenähnlichen Gegenstände - auch kein entsprechendes Spielzeug - in der Öffentlichkeit mitzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell