Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Rauschgiftspürhund findet Drogen bei Durchsuchung

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Polizisten beobachteten am Montagabend (8. September, 22:54 Uhr) eine mutmaßliche Drogenübergabe auf der Spichernstraße.

Die Einsatzkräfte erblickten einen Mann, wie er an das Rollo einer Erdgeschosswohnung klopfte. Durch ein Wohnungsfenster erfolgte eine Übergabe.

Die Polizisten vermuteten den Handel mit Betäubungsmitteln, weshalb sie die Verfolgung aufnahmen und den Duisburger (36) auf der Horststraße kontrollierten. Bei seiner Durchsuchungen fanden die Polizisten Amphetamin und leere Verpackungstütchen und stellten diese sicher.

Eine Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Durchsuchung der Wohnung auf der Spichernstraße an. Die Beamten stießen dabei auf den 33-jährigen Wohnungsmieter. Unterstützend forderten die Einsatzkräfte den Rauschgiftspürhund "Yeti" an, der prompt fündig wurde. Die Polizisten stellten Amphetamin, Haschisch, Heroin, diverse Bubbles, Verpackungsmaterial sowie einen Schlagring sicher.

Beide Männer müssen sich nun mit Strafverfahren auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen, die derzeit andauern.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell