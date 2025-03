POL-COE: Coesfeld, Letter Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Betrüger waren in Coesfeld in zwei Fällen mit Schockanrufen erfolgreich. Die Täter erzählten jeweils, dass ein Familienmitglied einen tödlichen Unfall verursacht hätte. Um eine Haft zu vermeiden, sei die Zahlung einer Kaution nötig. In einem Fall erbeuteten die Betrüger einen sechsstelligen Betrag in Form von Gold. Sie brachten einen 85-jährigen Coesfelder dazu, für die Übergabe nach ...

