HZA-SI: Unverzolltes Schiff auf dem Trockenen

Unverzolltes Schiff auf dem Trockenen

Kreis Konstanz:

Kreis Konstanz: Ein Segelboot im Vorgarten, aufgeladen auf einem Trailer, fiel Zöllnern bei einer Streifenfahrt im Raum Konstanz auf. Wie sich herausstellte, war das Boot noch in der Schweiz zugelassen.

Nachdem der 64-jährige Schweizer Besitzer ausfindig gemacht worden war, stellte sich heraus, das Boot war vor Jahren zwar in Deutschland gekauft, aber im Rahmen eines Umzugs in die Schweiz exportiert worden. Jetzt sollte es zum Einwassern in Deutschland vorbereitet werden. Dass das Boot bei der Rückkehr nach Deutschland hätte angemeldet werden müssen, habe er nicht gewusst.

Für das geschätzt rund 25.000 Euro teure Wasserfahrzeug werden nun Abgaben in Höhe von rund 5.000 Euro fällig. Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Die weitere Bearbeitung des Steuerstrafverfahrens übernahm die Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe.

