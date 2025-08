POL-KLE: Wachtendonk - Kontrolle über Pkw verloren: 23-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Kleve (ots) - Am Samstag (2. August 2025) kam es zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr an der Sackstraße in Kleve zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten zwei Türen eines Einfamilienhauses und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten, nach aktuellem Kenntnisstand, einen hohen zweistelligen ...

mehr