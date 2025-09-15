POL-DU: Xanten-Wardt/Duisburg: Hausboot gesunken

Polizei Duisburg

Xanten-Wardt/Duisburg (ots)

Ein Zeuge wandte sich am Freitagmorgen (12. September, 9:30 Uhr) an die Polizei, weil er in einem Baggerloch in Xanten-Wardt (Rheinkilometer 827) ein gesunkenes Hausboot feststellte und noch ein Teil des Daches aus dem Wasser ragte.

Neben Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr Xanten, des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes und der Polizeiwache Xanten waren auch Wasserschutzpolizisten der Wache Emmerich vor Ort. Da sich zunächst nicht ausschließen ließ, dass sich Personen im Boot befinden, suchten Taucher der Feuerwehr Duisburg das Boot ab. Dann erfolgte die Entwarnung: Es wurden keine Personen an Bord gefunden. Der Eigentümer erschien rasch am Einsatzort und gab an, dass sein Hausboot eigentlich im Weseler Yachthafen liege.

Das zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wieso unter anderem das Boot nicht mehr festgemacht war und sinken konnte.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800.

