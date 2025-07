Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Katze als vermeintliche Lebensretterin

Dachwig - Landkreis Gotha (ots)

Eine Katze rettete einer 59-Jährigen am Samstagvormittag in der Döllstädter Straße durch ihr Verhalten vermutlich das Leben. Während ihre Halterin in ihrer Wohnung lag und medizinische Hilfe benötigte, sprang die Wohnungskatze aus einem geöffneten Fenster nach draußen. Anschließend lief das Tier wieder in das Mehrfamilienhaus, um mit lautem Miauen sowie dem Zerkratzen der Tapete im Treppenhaus auf sich aufmerksam zu machen. Nachbarn bemerkten das ungewöhnliche Verhalten des Tieres und verständigten die Polizei. Da man aufgrund der Gesamtumstände von einer Gefahr für die Katzenhalterin ausgehen musste, ließ die Polizei ihre Wohnung öffnen. Hier fand man die 59-Jährige in ihrer hilflosen Lage und konnte ihr so die dringende medizinische Hilfe zuteilwerden lassen. (ml)

