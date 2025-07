Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Wandersleben - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Landstraße 2163 zwischen den Ortslagen Wandersleben und Mühlberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein in Richtung Mühlberg fahrender 29-Jähriger verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Kleintransporter. Das Fahrzeug kam anschließend von der Fahrbahn ab, drehte sich und kippte auf die Seite um. Infolge des Unfalls wurde der Fahrer eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der 29-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Kleintransporter entstand mit 25.000 Euro wirtschaftlicher Totalschaden. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell