Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame Deutsch-Französische Diensteinheit: Widerstand auf französischem Hoheitsgebiet

Frankreich/Straßburg (ots)

Am 25. Juni kontrollierte die Gemeinsame Deutsch-Französische Diensteinheit am Bahnhof Straßburg eine beninische Staatsangehörige. Die 49-Jährige weigerte sich, ihren Reisepass auszuhändigen. Als er ihr aus der Hand gezogen wurde, griff die Frau die Beamten an. Sie schrie und schlug um sich. Der Angriff wurde durch die eingesetzten Beamten unterbunden. Zudem hielt sie sich unerlaubt in Frankreich auf. Die Frau befand sich zunächst in Polizeigewahrsam in Frankreich, wurde inzwischen jedoch in eine Abschiebehaftanstalt verbracht, wo sie auf ihre Abschiebung ins Heimatland wartet. In der Vergangenheit fiel sie in Frankreich durch Rebellion und die Missachtung ihrer Ausreisepflicht auf. Gegen die 49-Jährige wurde ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell